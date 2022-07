Emission der Schweizer TH Mining AG an digitalem Handelsplatz mit tokenisierten THDX-Aktien / THDX-Eröffnungskurs der Aktie soll bei 2,75 CHF liegen. Auch seltene Erden im zukünftigen Fokus (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Zug (CH)/Essen (D) (ots) - Mit Innovationskraft und Nachhaltigkeit beim GreenMining und der eigenen Kapitalstruktur hat sich das erfolgreicheBergbauunternehmen aus dem Schweizer Kanton Zug bisher ausgezeichnet. ImEinklang mit der fortschreitenden Digitalisierung der Finanzindustrie setzt derinternational aktive Mittelständler nun auch beim startenden Aktienverkauf aufinnovative Technologien. Das 2021 in Kraft getretene DLT-Gesetz macht esmöglich. Anstelle eines klassischen Initial Public Offering (IPO) an der Börsehat sich das Management für ein innovatives Security Token Offering (STO) aneinem digitalen Handelsplatz mit tokenisierten Aktien entschieden. Ziel ist es,mit den neuen THDX-Aktionären eine einzigartige Corporate Community zu bilden,die einen ressourcenschonenden, klimaverträglichen Bezug von Industriemineralienals gelebte Unternehmensphilosophie aktiv unterstützt. Das Listing ist am 15.August 2022 abgeschlossen.Zum Kauf werden den Privatinvestoren THDX-Aktien im Wert von 8 Mio. SchweizerFranken (CHF) für einen kurzen Zeitraum angeboten. Die Mindestinvestition fürden Kauf dieser stimmberechtigten Aktien beträgt 200,00 CHF. Maximal können für5.000,00 CHF THDX-Aktien erworben werden. Diese Offerte bezieht sich zunächstnur auf Schweizer Käufer. Die Integration dieser tokenisierten Aktien erfolgtauf der Ethereum Blockchain. Als Listing-Partner und Intermediär fungiert dierenommierte Mt. Pelerin Group AG, der erfolgreiche Schweizer Pionier im BereichDigitalisierung von Vermögenswerten via Tokenisierung für die Finanzmärkte. DieGenfer unterstützen mit dieser Digitalisierungsstrategie seit 2018 dieKapitalmärkte.Aktionäre im Rahmen der Unternehmens-/Kapitalstrategie willkommen"Wir freuen uns auf diesen Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte", soProf. Dr. Uros Herlec (59), Vorstandssprecher der TH Mining AG mitGeologie-Professur an der Universität Ljubljana. "Mit unsererDigitalisierungsstrategie sind wir stolzer First Mover im weltweitenBergbaugeschäft und felsenfest vom Erfolg überzeugt, unabhängig von denaktuellen Verwerfungen am Kryptomarkt. Denn unseren tokenisierten Aktien liegenfixierte Unternehmenswerte als eingetragenes Eigenkapital zu Grunde". Auchhinsichtlich der potenziellen Aktionäre unterscheiden sich die Vorstellungen vongängigen Börsengängen, denn "als unsere Zielgruppe sehen wir eher konservativeInvestoren, die bisher mit digitalisierten Vermögenswerten wenig Berührunghatten. Unsere Emission ist ein durchweg solides Angebot, und ein sichererTüröffner in die Welt der Token und der Blockchain", erläutert Prof. Herlec.