LKQ Corporation gibt die Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt (FOTO)

- Umsatz von 3,3 Milliarden US-Dollar; Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse2

von 3,5 Milliarden US-Dollar

- Organisches Wachstum der Umsätze mit Teilen und Dienstleistungen von 3,8 %

(4,2 % bereinigt um Anzahl der Arbeitstage)

- Verwässertes Ergebnis je Aktie1 von 1,49 US-Dollar (plus 47,5 %); bereinigtes

verwässertes Ergebnis je Aktie1,2 von 1,09 US-Dollar (minus 3,5 %)

- Operativer Cashflow im zweiten Quartal von 328 Millionen US-Dollar; freier

Cashflow2 von 288 Millionen US-Dollar

- Rückkauf von 8,1 Millionen Aktien für 404 Millionen US-Dollar im Quartal

- Dividendenausschüttung von 0,25 US-Dollar je Aktie, zahlbar im dritten Quartal

2022, beschlossen

- Prognose für das Gesamtjahr 2022 aktualisiert



Die LKQ Corporation (Nasdaq:LKQ) gab heute die Ergebnisse für das zweite Quartal

2022 bekannt.





"Wir hatten ein solides zweites Quartal mit starkem organischem Wachstum. Ichbin sehr stolz auf die Ergebnisse, die das LKQ-Team in einem herausforderndenoperativen Umfeld mit erheblichem Inflationsdruck, Unterbrechungen derLieferkette und volatilen Rohstoff- und Währungsmärkten erzielt hat. Trotzdieser Herausforderungen haben wir unsere strategischen Initiativen weitervorangetrieben", sagte Dominick Zarcone, President und Chief Executive Officer."Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte sind wir mit unseren marktführendenGeschäftseinheiten, erfahrenen Managementteams, einer starken Bilanz und einerausgewogenen Kapitalallokation gut positioniert. Wir sind zuversichtlich, unserePrognose für das Gesamtjahr 2022 zu erreichen."Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022Der Umsatz im zweiten Quartal 2022 betrug 3,3 Milliarden US-Dollar, ein Rückgangvon 2,7 % gegenüber 3,4 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2021. Auf Basiskonstanter Wechselkurse2 stieg der Umsatz im zweiten Quartal hingegen um 2,5 %auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Dabei betrug das organische Wachstum der Handels-und Dienstleistungsumsätze 3,8%. Unternehmenstransaktionen führten per Saldo zueinem Umsatzrückgang von 1,0 %, Wechselkursveränderungen zu einem weiterenRückgang von 5,6 %, so dass der Umsatz mit Teilen und Dienstleistungen insgesamtum 2,7 % zurückging. Aufgrund von Rohstoffpreisänderungen sanken die sonstigenUmsätze um 2,9 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2021.Der Nettogewinn1 für das Quartal betrug 420 Millionen US-Dollar gegenüber 305Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum 2021. Das verwässerte Ergebnis jeAktie1 erreichte im Quartal 1,49 US-Dollar gegenüber 1,01 US-Dollar imVorjahreszeitraum 2021. Das entspricht einem Anstieg von 47,5 %. Am 18. April