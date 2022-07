Mars Petcare-Forscher entwickeln neuen Lebensqualitäts-Test zur Beurteilung des Wohlbefindens von Hunden

LEICESTER, England, 29. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Forscher von Mars Petcare, einschließlich des Waltham Petcare Science Institute und des Banfield Pet Hospital, entwickelten eine Bewertung der Lebensqualität, die die Gesundheit und das Wohlbefinden von Hunden beurteilt. Die Bewertung basiert auf einem 32 Punkte umfassenden Fragebogen, in dem die Tierhalter über das Verhalten und die Aktivität ihres Hundes berichten. Die Auswertung der Umfrageergebnisse liefert ein facettenreiches Bild der Gesundheit und des Wohlbefindens eines Hundes, das Bereiche wie Energielevel, Zufriedenheit, Mobilität, Kontaktfreudigkeit und Appetit abdeckt. Eine neue Studie, die in Scientific Reports veröffentlicht wurde, untermauert die Gültigkeit dieser Bewertung der Lebensqualität zur Messung und Quantifizierung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Hunden.

Die in Scientific Reports veröffentlichte Studie untersucht einen neuen datengestützten Ansatz zur Messung und Quantifizierung des Wohlbefindens von Hunden

„Das Wohlbefinden steht für Hundebesitzer und Tierärzte gleichermaßen im Mittelpunkt", sagte Nefertiti Greene, President, Science & Diagnostics, Mars Petcare. „Diese Bewertung wird es uns ermöglichen, konsequent Daten über die Gesundheit und das Wohlbefinden von Hunden zu erfassen, die nachweislich wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse über die Gesundheit von Haustieren liefern und damit letztlich unseren Zweck fördern: EINE BESSERE WELT FÜR HAUSTIERE."

In dem Papier wurde die Validität der Bewertung untersucht, indem die Ergebnisse der Besitzerbefragung mit den medizinischen Aufzeichnungen der untersuchten Hunde von Banfield verglichen wurden. So waren beispielsweise die Werte für Energie und Mobilität bei Hunden mit Osteoarthritis geringer, die Werte für Geselligkeit und Zufriedenheit sanken mit zunehmendem Lebensalter des Hundes und dem Vorhandensein chronischer Krankheiten, und die Appetitwerte waren bei Hunden mit chronischen Zahnerkrankungen geringer. Die Ergebnisse der Studie deuten auch darauf hin, dass mit dieser Bewertung ein allgemeines Unwohlsein erkannt werden kann, das andernfalls unentdeckt geblieben wäre, wenn ein Hund an zugrundeliegenden Schmerzen leidet, die möglicherweise nicht leicht zu erkennen sind.