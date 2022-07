Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 29.07.2022

Kursziel: 24,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner



Q2-Zahlen im Zeichen des anhaltend starken SaaS-Momentums

Serviceware hat heute den Halbjahresbericht 2021/2022 vorgelegt. Wenngleich die BottomLine für das abgelaufene Quartal defizitäre Werte aufweist, sollten Investoren den Fokus auf das äußerst starke SaaS- und Service-Geschäft legen. Eine Umkehr der Ergebnisdynamik scheint bereits in H2 aufgrund kurzfristig anstehender Lizenzprojekte visibel.

Berichtete KPIs täuschen über attraktive Transformation hinweg: Der Umsatzanstieg von +1,3% yoy im zweiten Quartal fußt ausschließlich auf dem Segment SaaS/Service (+22,5% yoy), dessen Erlösanteil sich spürbar auf 56,6% erhöhte (Vj.: 46,0%). Während die Umsatzrealisierung bei einem Lizenzdeal größtenteils direkt zu Vertragsbeginn erfolgt, wird sie im Falle der akquirierten SaaS-Verträge über die Vertragslaufzeit gestreckt. Da entsprechende Aufwendungen (u.a. für Vertrieb und Implementierung) ungeachtet dessen zu Beginn anfallen, hemmen SaaS-Projekte die Profitabilität kurzfristig erheblich. Erst im März verkündete Serviceware beispielsweise die Gewinnung eines führenden amerikanischen Mineralölkonzerns für das Financial-Modul. Da der dreijährige SaaS-Vertrag "hohe siebenstellige" Umsätze einbringt, wären Erlöse und EBITDA im Falle eines Lizenzdeals u.E. um einen mittleren einstelligen Millionenbetrag höher ausgefallen. Perspektivisch hätte dies in H1/22 bereits eine zweistellige EBITDA-Marge statt der berichteten -0,4% ermöglicht. Die Volatilität im Serviceware-Zahlenwerk wird sich im Zeitverlauf sukzessive reduzieren, was die Visibilität der Geschäftsentwicklung folglich stärkt.

Gesamtjahresprognose in Anbetracht der Projektpipeline bestätigt: Der Vorstand geht infolge einer voraussichtlich wieder anziehenden Dynamik im Lizenz-Geschäft für das laufende Geschäftsjahr nach wie vor von einem Umsatzanstieg i.H.v. rund 10% yoy sowie einem verbesserten EBITDA aus. Ausgehend vom H1-Resultat impliziert dies im zweiten Halbjahr einen Erlös von rund 47,2 Mio. Euro sowie einen EBITDA-Beitrag von mindestens 2,4 Mio. Euro, was eine inkrementelle Marge von rund 5,1% bedeutet. Wenngleich wir auch unsere FY-Prognosen unverändert lassen (Umsatz: +10% yoy; EBITDA +0,5 Mio. yoy), weisen wir darauf hin, dass die Zielerfüllung aufgrund der zuvor beschriebenen Arithmetik in Abhängigkeit vom zeitlich fristgerechten Ablauf einzelner Lizenzprojekte steht.



Fazit: Zur Halbzeit erzielte Serviceware SaaS-bedingt ein negatives Ergebnis. Die Bestätigung der diesjährigen Guidance ist u.E. ein klares Signal für eine attraktive Vertriebspipeline in H2. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 24,00 Euro.





