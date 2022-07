BERLIN (dpa-AFX) - Die Atomkatastrophe von Fukushima vor elf Jahren scheint schon weit weg. In Zeiten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der deutschen Angst vor einem Energieengpass setzen einige Parteien wieder auf die Atomkraft. Wie sinnvoll ist es, die Meiler länger zu betreiben?

Behauptung: Die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke (AKW) können einfach weiter am Netz bleiben, um Versorgungsengpässe auszugleichen.

Bewertung: Nein, so einfach ist es nicht.



Fakten: Eine Verlängerung der AKW-Laufzeiten über Ende 2022 hinaus ist von mehreren Faktoren abhängig. Dabei stellt sich die Frage, ob der Aufwand den Ertrag rechtfertigt. Ein Überblick:

Um welche AKW geht es?



Die drei Kernkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 müssen nach aktuell geltendem Recht spätestens am 31. Dezember 2022 abgeschaltet werden. Sie sind an der öffentlichen Nettostromerzeugung in Deutschland beteiligt - nach Angaben des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (Fraunhofer ISE) im laufenden Jahr (bis 29. Juli, 12.04 Uhr) mit 6,4 Prozent (18,5 Terawattstunden, TWh).

Zum Vergleich: Der Großteil des Stroms für Öffentlichkeit und Privathaushalte kommt von erneuerbaren Energien. Wind (26,0 Prozent, 75,4 TWh), Sonne (13,2 Prozent, 38,3 TWh) und andere nachhaltige Energieträger machen zusammen einen Anteil von 51,5 Prozent (149,2 TWh) aus. Mit Braun- und Steinkohle wurden demnach bisher 30,9 Prozent (89,4 TWh) erzeugt. Mit 10,1 Prozent (29,3 TWh) ist Erdgas am Strom aus der Steckdose beteiligt.

Daneben gibt es auch Gaskraftwerke für die rein industrielle Stromerzeugung. Bezieht man diese mit ein, dann geht Fraunhofer ISE von einem Anteil von insgesamt 15,4 Prozent (49,5 TWh) aus. Für diese Zahl hat das Institut die Industrie-Angaben von 2021 fortgeschrieben, daher sind mögliche Änderungen im Jahr 2022 nicht abgebildet.

Eine TWh sind eine Milliarde Kilowattstunden (KWh). Ein Vier-Personen-Haushalt verbraucht jährlich im Schnitt 4085 kWh. Die bisher von Kernkraft im Jahr 2022 erzeugten 18,5 TWh würden für den Stromverbrauch von mehr als vier Millionen solcher Haushalte reichen.