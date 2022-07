BARCLAYS stuft Deutsche Börse AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 165 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Michael Sanderson hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Börsenbetreiber an. Er verwies dazu auf das starke erste Halbjahr und die abermalige Anhebung der Jahresziele./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 13:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2022 / 04:10 / GMT





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Börse AG! Werbung Long Long Basispreis 156,05€ Hebel 11,93 Ask 1,64 Zum Produkt Short Short Basispreis 182,92€ Hebel 11,45 Ask 1,21 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.