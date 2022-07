ATHEN (dpa-AFX) - Deutschland hat sich im griechisch-türkischen Konflikt um Inseln im Mittelmeer so klar wie noch nie an die Seite Griechenlands gestellt. "Griechische Inseln sind griechisches Territorium und niemand hat das Recht, das in Frage zu stellen", sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Freitag nach einem Gespräch mit ihrem griechischen Amtskollegen Nikos Dendias in Athen.

Die deutsche Regierung werde keinen Zweifel daran lassen, dass man solidarisch mit Griechenland sei und für die europäische Familie einstehe. Das werde auch ihre Botschaft in Istanbul sein - die Ministerin wollte noch am Freitag weiter zu Gesprächen in die Türkei reisen.