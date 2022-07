Adagio Medical gibt die Veröffentlichung von Cryocure-2-Daten bekannt, die eine 85-prozentige Freiheit von Vorhofflimmern nach 12 Monaten nach einem einzigen Ablationsverfahren bei Patienten mit persistierendem Vorhofflimmern belegen, und erörte

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Laguna Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Adagio Medical, Inc., ein führenderInnovator im Bereich der Katheterablationstechnologien für Vorhofflimmern (AF)und ventrikuläre Tachykardie (VT), gab die Veröffentlichung der Ergebnisseseiner Cryocure-2-Ultra-Niedrigtemperatur-Kryoablation (ULTC)-Studie beiPatienten mit Vorhofflimmern im Journal of American College of Cardiology(JACC), Clinical Electrophysiology bekannt.1 An der Studie nahmen 79 Patientendes OLV-Krankenhauses in Aalst (Belgien), des St. Antonius-Krankenhauses inNieuwegein (Niederlande) und der Universität Bordeaux in Bordeaux (Frankreich)teil, von denen 45 an persistierendem Vorhofflimmern (PsAF) litten. DieEin-Jahres-Freiheit von Vorhofflimmern nach einem einzigen Eingriff lag bei 82%, mit einer Komplikationsrate von 1,5 % bei Verwendung der ULTC-Technologie.Bei den PsAF-Patienten lag die AF-Freiheit bei 85 %."Wir haben auf der Tagung der Heart Rhythm Society 2021 in Boston über dievorläufigen Ergebnisse von Cryocure-2 berichtet", sagte Dr. Tom De Potter, MD,stellvertretender Direktor des Herz-Kreislauf-Zentrums, Abteilung fürKardiologie, Abteilung für Elektrophysiologie am OLV-Krankenhaus, und Erstautordes Manuskripts. "Die heutige Veröffentlichung bekräftigt das Interesse derEP-Gemeinschaft an der ULTC-Technologie zur Behandlung von Vorhofflimmern undanderen Herzrhythmusstörungen. Die 85%ige Freiheit von Vorhofflimmern beiPsAF-Patienten nach einem einzigen perkutanen Eingriff ist bei weitem das besteErgebnis, das bei solchen Patienten berichtet wurde, und muss in einer größerenStudie, die derzeit läuft, bestätigt werden.""Bei fast allen Patienten mit persistierendem Vorhofflimmern in derCryocure-2-Studie wurden Ablationen durchgeführt, bei denen die Isolierung derLungenvene mit zusätzlichen Läsionen, meist an der Hinterwand des linkenVorhofs, kombiniert wurde", fügte Lucas Boersma, MD, PhD am St. AntoniusHospital Nieuwegein, Niederlande, und Professor am Amsterdam UMC hinzu. "Es gibtzahlreiche klinische Belege dafür, dass zusätzliche Läsionen die Effektivitätder Ablation bei Patienten mit persistierendem Vorhofflimmern verbessern.Allerdings ist die Erzeugung solcher Läsionen mit herkömmlichen HF- undKryoballon-Ablationsverfahren als Erstlinienbehandlung oft zu aufwändig. DieBesonderheit des Adagio-Katheterdesigns besteht darin, dass diese Läsionen nureinen geringen zusätzlichen Arbeitsaufwand erfordern, der an den erfahrenenCryocure-2-Standorten nur 7 Minuten zur Verfahrensdauer beiträgt. Wir sind jetztdabei, diesen Ansatz in die klinische Routinepraxis zu integrieren."Das iCLAS(TM)-Kryoablationssystem von Adagio Medical erhielt das CE-Zeichen und