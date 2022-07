MADRID (dpa-AFX) - Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat "dringende Maßnahmen" zur Einsparung und zur effizienteren Nutzung von Energie angekündigt. Man werde diese Maßnahmen am Montag auf der wöchentlichen Kabinettssitzung beschließen, sagte er am Freitag. Details nannte Sánchez zwar nicht. Er betonte aber, es handele sich um "vernünftige" Maßnahmen, über die man seit Längerem mit vielen Sektoren der Gesellschaft debattiere. Sie würden sich positiv auf die Finanzen der Bürger und auf die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in Spanien auswirken und auch Europa zugute kommen, versicherte er.

Man könne bei einem Energienotfall als Folge des Ukraine-Konflikts Erdgas in andere EU-Länder exportieren, erklärte der sozialistische Politiker. Spanien hat sechs LNG-Terminals, in denen importiertes Flüssiggas in Erdgas umgewandelt wird. Sein Land habe "30 Prozent der gesamten europäischen Regasifizierungskapazität", hob er hervor.