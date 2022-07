In Budapest schloss der Bux 0,08 Prozent im Plus bei 41 805,28 Punkten. Als Belastungsfaktor erwiesen sich die Wertpapiere von Gedeon Richter, die um 3,6 Prozent nachgaben. Die schwer gewichteten Aktien von OTP gewannen hingegen 2,7 Prozent. Mol stiegen um 0,9 Prozent und MTelekom um 0,8 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX in Prag sank um 0,40 Prozent auf 1233,56 Punkte. Überraschend solide Zahlen zur Konjunktur konnten das Aktienbarometer nicht in die Gewinnzone hieven. Unter den schwer gewichteten Bankentitel verloren Komercni und Moneta Money Bank 2,1 beziehungsweise 2,2 Prozent.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa sind am Freitag erneut uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Während die Warschauer Börse hohe Gewinne verzeichnete, gab es in Moskau erneut Verluste. Auch in Prag ging es nach unten. Die Budapester Börse bewegte sich kaum von der Stelle.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer