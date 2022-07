Nicht gut kamen auch Aussagen des Konsumgüterriesen Procter & Gamble an, die Aktie war mit minus 5,4 Prozent zweitgrößter Verlierer im Index. Der Konzern rechnet in diesem Jahr mit Gegenwind von der hohen Inflation.

NEW YORK (dpa-AFX) - Überraschend solide Quartalsberichte und Ausblicke der beiden Schwergewichte Apple und Amazon haben an den US-Börsen vor dem Wochenende für Erleichterung gesorgt. Der Dow Jones Industrial stieg am Freitag um 0,73 Prozent auf 32 767,10 Zähler und damit auf den höchsten Stand seit Anfang Juni.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer