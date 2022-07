PEKING, 30. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die Jing-A Brewing Co. feiert 10 Jahre des Experimentierens mit Geschmacksrichtungen, des Erweiterns die Grenzen des chinesischen Craft Beer, der Arbeit mit lokalen Künstlern und Musikern und feiert mit seinen Fans in Peking und im ganzen Land. Und zwar ganz im Jing-A-Stil: Das Unternehmen erzählt eine Geschichte aus Peking, die so alt ist wie die Zeit (und so jung wie wir), braut eine kühne neue Biersorte und lädt seine Freunde ein, mit zu feiern.

Bier-Herstellung seit 10 Jahren