MPI Corporation installiert WaferWallet(R)MAX für 200-mm- und 300-mm-WLR-Prozesse

Hsinchu (ots/PRNewswire) - Die Advanced Semiconductor Test Division

(https://www.mpi-corporation.com/ast/) der MPI Corporation, ein Branchen- und

Innovationsführer für Halbleitertestlösungen, hat die Integration des

automatisierten Wafersonden-Testsystems TS3500-SE mit WaferWallet®MAX , einer

Mehrzweckkassette, FOUP-Selbstdock-200-mm- und 300-mm-Handhabung Lösung, in

einen führenden WLR-Testprozess initiiert.



Die WaferWallet®MAX bietet eine Automatisierungslösung, die die Gesamttestzeit

um mehr als 400 % verlängert, ohne die Messgenauigkeit und -fähigkeit zu

beeinträchtigen. Sie erhöht die Testeffizienz und -produktivität weiter, indem

sie die Temperaturhaltezeit (Teil der Gesamttestzeit) reduziert und gleichzeitig

den Austausch heißer/kalter Wafer ermöglicht - eine einzigartige Fähigkeit zum

Laden und Entladen von Wafern, während das Spannfutter auf jeder Testtemperatur

bleibt.





MPI arbeitet erfolgreich mit imec zusammen, um seine WaferWallet®MAX-Lösung indie Abteilung Advanced Reliability Robustness and Test (AR²T) von imec zuintegrieren und deren 200- und 300-mm-WLR-Qualifizierungsaktivitäten zurUnterstützung ihrer Logik-, Insite- und Speicher-F&E-Programme zu nutzen."Die deutliche Steigerung des Durchsatzes und die Gewinnung von mehrstatistischen Daten führt zu einer schnelleren Markteinführung für unserenKunden", betonte Stojan Kanev, Geschäftsführer der Advanced Semiconductor TestDivision. "Darüber hinaus ist die WaferWallet®MAX 300MM durch ihreunübertroffene Flexibilität und Aufrüstbarkeit ohne zusätzliche Kosten einenatürliche Erweiterung der automatisierten Wafertestsysteme der TS3500-Serie vonMPI und bietet eine kostengünstige Automatisierungslösung zur Steigerung derEffizienz der Testzelle und zur Senkung der Gesamtkosten des Tests."WaferWallet®MAX integriert nahtlos automatisiertes Kassettenscannen,Wafer-Vorausrichtung, oberes und unteres ID-Lesen über dieMulti-Touch-Prober-Steuerungssoftware-Suite SENTIO® von MPI. SENTIO® ist undbleibt der unbestrittene Marktführer in Sachen intuitiver Bedienung undKundenorientierung und bietet gleichzeitig einen einzigartigen, kostenlosenUpgrade-Pfad und öffentlich zugängliche programmierbare Tools.Informationen zur MPI CorporationDie MPI Corporation wurde 1995 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hsinchu,Taiwan. Das Unternehmen ist ein weltweiter Technologieführer in den BereichenHalbleiter, Leuchtdioden (LED), Fotodetektoren, Laser, Materialforschung, Luft-und Raumfahrt, Automobil, Faseroptik, elektronische Komponenten und mehr. Zu denvier Hauptgeschäftsbereichen von MPI gehören die Abteilungen Sondenkarten,Photonics Automation, Advanced Semiconductor Test und Thermo. Die Produkte vonMPI umfassen verschiedene fortschrittliche Sondenkarten-Technologien, Prober,Prüfgeräte, Materialhandhabungsgeräte, Inspektions- und Thermoluftsysteme. Vieledieser Produkte werden von hochmodernen Kalibrier- und Test- undMesssoftware-Suiten ergänzt. Die Diversifizierung des Produktportfolios und derBranchen ermöglicht ein gesundes Umfeld für das Wachstum und die Bindung vonMitarbeitern. Die Überschneidung der Produkttechnologien der verschiedenenGeschäftsbereiche fördert MPI-Produktinnovationen, die unserem geschätztenKundenstamm zugute kommen.Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.mpi-corporation.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1868247/MPI_Corporation_Installed_WaferWallet_MAX_200mm_300mm_WLR_Processes__MPI_Corporation_s_Advanced.jpgPressekontakt:Elaine Chuang,Marcom Manager,elaine.chuang@mpi.com.twWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/158282/5285245OTS: MPI Corporation