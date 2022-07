Viel Schlimmer kann es kaum noch kommen

Während die Wirtschaft der USA mindestens schon mit einem Bein in einer Rezession steckt, hat die deutsche Wirtschaft gerade noch ein Minus abwenden können. Hierzulande ist es im zweiten Quartal 2022 lediglich zu einer Stagnation – bzw. in Verbindung mit der sehr hohen Inflation zu einer Stagflation – gekommen. Denn das Bruttoinlandsprodukt (BIP) blieb in der Höhe zwischen April und Juni gegenüber dem Vorquartal unverändert, wie das Statistische Bundesamt gestern mitteilte.