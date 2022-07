PARAMOUNT ERNENNT PAMELA KAUFMAN ZUR LEITUNG DES INTERNATIONALEN GESCHÄFTS ALS PRÄSIDENTIN UND CEO, INTERNATIONAL MARKETS, GLOBAL CONSUMER PRODUCTS & EXPERIENCES

*Klicken Sie hier um Bildmaterial zu erhalten

NEW YORK, 30. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA) gab heute bekannt, dass Pamela Kaufman, President of Global Consumer Products and Experiences bei Paramount, mit sofortiger Wirkung zum President und CEO of International Markets, Global Consumer Products & Experiences ernannt wurde. Diese neu geschaffene Position untersteht Bob Bakish, Präsident und CEO von Paramount, und spiegelt Paramounts fortlaufende Strategie der Globalisierung seiner Aktivitäten wider. Raffaele Annecchino hat beschlossen, das Unternehmen in seiner Funktion als Präsident und CEO von Paramount International Networks, Studios und Streaming zu verlassen.