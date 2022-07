Wirtschaft Finanzminister gegen kräftige Hartz-IV-Erhöhung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sieht angesichts von Haushaltsrücklagen in Höhe von zehn Milliarden Euro keine Probleme, die notwendigen Mittel für eine Reform des Wohngelds zur Verfügung zu stellen - erteilt einer kräftigen Hartz-IV-Erhöhung aber eine Absage. "Die Reform des Wohngelds können wir finanzieren, wenn wir sorgfältig haushalten", sagte Lindner der "Bild am Sonntag".



Sie sei "ein gemeinsames Vorhaben" der Koalition. Dabei solle man auch an die Rentner denken, die zwar im eigenen Häuschen leben, aber wegen einer kleinen Rente die hohen Preise fürchten. Insgesamt stünden "gut zehn Milliarden Euro für noch nicht konkretisierte Vorhaben und Unvorhergesehenes im Haushalt zur Verfügung", so der Finanzminister.