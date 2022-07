Auch für PlayStation4, Nintendo Switch und Xbox One findet derzeit ein Verkauf statt.

TOKIO, 31. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (NotesCo., Ltd., Aniplex Inc., Lasengle Inc.) kündigt neue spielbare Charaktere „Mash Kyrielight" und „Neco-Arc" für das 2D-Kampfspiel „MELTY BLOOD: TYPE LUMINA".

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer