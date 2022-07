Wirtschaft Niedersachsen fordert vom Bund erneut Geld für LNG-Terminals

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsen erneuert seine Forderung an den Bund, finanzielle Unterstützung für die geplanten LNG-Terminals zu bekommen. "Aus Berlin fließt derzeit kein Cent in den Bau der LNG-Infrastruktur in Niedersachsen, das Land soll dafür aufkommen", sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) Focus-Online.



Allein die notwendige Hafen-Infrastruktur koste jeweils rund 200 Millionen Euro. "Herr Habeck brüstet sich mit seiner LNG-Offensive - doch wir bezahlen die Rechnung", sagte Althusmann. Der Bundeswirtschaftsminister entschuldige sich damit, dass für den Hafenausbau trotz Krise schließlich die Länder zuständig seien.