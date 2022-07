Ask 8,73

Bei Antriebstechnologien sind die Haupt-Energieträger Benzin und Diesel schnellstmöglich zu ersetzen. Die ersten Züge werden bereits mit Wasserstoff betrieben, ebenso setzen die ersten öffentlichen Bus-Unternehmen Wasserstoffbusse ein. Daimler hat gerade einen Wasserstoff-LKW vorgestellt, der allerdings erst in den kommenden Jahren wettbewerbsfähig werden dürfte, wenn die Massenproduktion ins Laufen kommt. Flugzeuge könnten in zehn bis 15 Jahren dazukommen. Bei PKW wird aktuell auf Batterietechnologien zurückgegriffen. Ob dies aufgrund von großen Herausforderungen beim Batterierecycling so bleiben wird, ist abzuwarten.

In der Stromerzeugung wird Wind- und Solarenergie erheblich auszubauen sein. Bei Erzeugungspreisen von 2,5 bis 3,5 Cent pro Kilowattstunde ist diese Art der Erzeugung die günstigste Energieform neben Wasserkraft. Einzig die Speicherung überschüssiger Energie stellt eine Herausforderung dar: Batterien, möglicherweise auch damit verbunden die KFZ-Flotte im Land oder aber Wasserstoff kommen dafür in Frage. Dafür müssen noch Milliarden in die Entwicklung fließen. Dies birgt erhebliches Umsatz- und Gewinnpotential für die erfolgreichen Unternehmen.

