2.000 Punkte runter im Juni und seit Jahresanfang satte 20 Prozent Verlust – so sieht die Halbjahresbilanz im Deutschen Aktienindex DAX aus. Jenseits des Atlantiks herrscht ebenfalls Katerstimmung: auch der Dow Jones liegt seit Januar 15 Prozent unter seinen Höchstständen zum Jahreswechsel. Den Technologieindex NASDAQ hat es mit minus 30 Prozent sogar noch stärker erwischt. Gerade in der zweiten Reihe des NASDAQ sind krasse Verluste von 70 bis 80 Prozent keine Seltenheit. Ein solches Kursgemetzel hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben.

Die aggressive Vorgehensweise der US-Notenbank Federal Reserve hat dafür gesorgt, dass Anleger Tabula rasa machen und alles aus dem Depot werfen, was bei einem sehr viel höherem Zinsniveau die Bewertung nicht rechtfertigt. Die Marktstimmung ist am Boden. Selten gab es eine Phase mit so vielen Krisen zur selben Zeit. Der Krieg in der Ukraine, die Lockdown-Serie in China, globale Lieferkettenunterbrechungen, explodierende Energiepreise und eine aus dem Ruder laufende Inflation.