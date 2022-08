Liebe Leserinnen und Leser,

das Sommerloch beim Goldpreis, wie auch bei den Bergbauunternehmen ist endgültig vorbei. Der Goldpreis scheint seinen Boden gefunden zu haben und die goldigen Aktienunternehmen geizen nicht mehr mit positiven Unternehmensnachrichten. Es könnte der Anfang einer beeindruckenden Goldrallye werden!

Doch nicht nur die Edelmetalle sind heiß begehrt. Auch Uran, bzw. die Energiegewinnung durch Atomstrom, ist in aller Munde. In Deutschland wird die AKW-Laufzeitverlängerung noch im Parlament diskutiert, während andere europäische Länder dies bereits durchgewunken haben.

Nachdem GCM Mining bereits Großaktionär bei Aris Gold war, fusionieren die beiden Unternehmen nun zu einem führenden Goldproduzenten in Amerika. Durch den Abschluss des endgültigen Abkommens, erwirbt GCM Mining alle ausstehenden Aktien von Aris Gold, die sich noch nicht im Besitz befinden. Das daraus resultierende Unternehmen wird den Namen Aris Gold Corporation tragen und von Ian Telfer als Chairman und Neil Woodyer als CEO und Director geleitet werden. Es entsteht das beste Unternehmen unter den Juniorproduzenten und das größte Goldunternehmen in Kolumbien mit einer Diversifizierung in Guyana und Kanada. Diese Transaktion diversifiziert das Portfolio des Unternehmens weiter und bekräftigt Kolumbien als einen Schwerpunktbereich. Es entsteht ein Goldminenunternehmen, das sich durch Größe, Cashflow, eine starke finanzielle Position mit 397 Millionen US$ an Barmitteln und 260 Millionen US$ an zusätzlichen zugesagten Finanzmitteln sowie eine hochwertige Wachstumspipeline auszeichnet. Aris Gold Corporation verfügt dann über nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 3,8 Millionen Unzen Gold, gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 18,3 Millionen Unzen Gold, einschließlich Mineralreserven, und abgeleitete Mineralressourcen von 7,7 Millionen Unzen Gold. Die Aktie bietet erhebliches langfristiges Neubewertungspotenzial mit Kurssteigerungen durch verbesserte Marktsichtbarkeit, Handelsliquidität, Zugang zu Kapital und geringere Kapitalkosten. Die neu geschaffene Unternehmensgröße wird die zukünftigen Möglichkeiten erweitern, um in den nächsten Jahren einen Produzenten von +1 Million Unzen aufzubauen.

Den zweiten hochgradigen Intervall mit sichtbaren Gold in Folge seiner nordöstlichen Step-out-Bohrungen kann Tudor Gold bekannt geben. Dabei durchschneidet das Unternehmen 70,96 Gramm Goldäquivalent pro Tonne über 1 Meter innerhalb eines Intervalls von 2 Meter mit 39,15 Gramm Goldäquivalent pro Tonne im Step-Out Bohrloch 143, dass sich 225 Meter nordöstlich vom 2021er Bohrprogramm bei der Goldstorm Lagerstätte auf den Treaty Creek Konzessionsflächen im Norden von British Columbia befindet.

Quelle: Tudor Gold

Dies ist nun das höchste einzelne Goldintervall des Projekts. Laut Tudor sind eindeutig weitere Bohrungen erforderlich, um die Gehaltsverteilung und -konsistenz im nordöstlichen Teil der Goldstorm-Lagerstätte besser verstehen zu können.

Einen entscheidenden Schritt in Richtung Urangewinnung ist Uranium Energy Corp mit der Installation von 106 Überwachungsbohrungen im ersten Fördergebiet seines ISR-Projekts Burke Hollow gelungen.

Quelle: UEC

Das in Südtexas gelegene erste genehmigte Fördergebiet ist das das neueste und größte Gebiet für In-Situ-Gewinnung, das derzeit in den USA entwickelt wird. Nach der erfolgreichen Installation des Rings an Überwachungsbohrungen plant UEC den Übergang zu zusätzlichen Explorations- und Abgrenzungsbohrungen innerhalb des fast 20.000 Acre großen Projekts, um weitere Produktionsgebiete abzugrenzen.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1