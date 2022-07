(neu: positives Testergebnis auch am Sonntag, 1. Absatz)

WASHINGTON (dpa-AFX) - Schon wieder befindet sich US-Präsident Joe Biden in häuslicher Isolation, schon wieder kann er seine Termine nur per Video- und Telefonschalte wahrnehmen. Nur wenige Tage nach dem Ende seiner Corona-Isolation wurde der 79-Jährige sowohl am Samstag als auch am Sonntag erneut positiv auf das Coronavirus getestet. Es handle sich um einen "Rückfall", der bei Patienten, die mit dem Covid-Medikament Paxlovid behandelt wurden, bereits in seltenen Fällen beobachtet worden sei, schrieb Präsidentenarzt Kevin O'Connor in einem am Samstag vom Weißen Haus veröffentlichten Brief.

Der US-Präsident zeigte sich gelassen. Auf Twitter schrieb er am Samstag: "Leute, heute wurde ich wieder positiv auf Covid getestet. Das passiert bei einer kleinen Minderheit von Leuten. Ich habe keine Symptome, aber ich werde mich zur Sicherheit aller um mich herum isolieren." Biden postete auch ein Video, das ihn mit seinem Hund Commander auf einem Balkon des Weißen Hauses zeigt. Er werde in den kommenden Tagen von zuhause arbeiten, er fühle sich gut; er und Commander hätten ein bisschen Arbeit zu erledigen, scherzte Biden.