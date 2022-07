Der Sanya-Tag auf der Hainan Expo wirbt für Boutique-Designermarken und bietet neuen Ansatz zur Entdeckung von Sanya

HAIKOU, China, 31. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Während die zweite China International Consumer Products Expo („CICPE" oder "Hainan Expo") 2.800 Boutiquenmarken aus 61 Ländern und Regionen willkommen heißt, präsentierte Sanya, der beliebte Ferienort an der Südspitze der Insel Hainan, am 28. Juli auf der größten Ausstellung für Verbraucherboutiquen im asiatisch-pazifischen Raum mit einem Thementag die Möglichkeiten und das Potenzial der Stadt als Tourismusziel in Kombination mit modischen Elementen.

Die Veranstaltung zum Sanya-Tag wurde vom Büro für internationale Wirtschaftsentwicklung der Provinz Hainan (Hainan IEDB) organisiert und vom Sanya Tourism Promotion Board (STPB) mitorganisiert. Ziel war es, neue Unternehmen zu gründen und den Kulturaustausch für den Tourismuskonsum zu fördern und gleichzeitig internationale Partner zu ermutigen, das Potenzial dieser „Tourismus + Kultur"-Destination in China zu erkunden.