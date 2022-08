Transparency befürchtet halbherziges Nachschärfen des Lobbyregisters

BERLIN (dpa-AFX) - Die Organisation Transparency Deutschland befürchtet, dass die Ampel-Koalition das Lobbyregister des Bundestags nur unzureichend nachschärfen wird. Dies betrifft nach Darstellung ihres Vorsitzenden Hartmut Bäumer zum Beispiel die momentan geltenden Ausnahmen für Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und Kirchen. Sie müssen sich nicht in das Register eintragen. "Wir fürchten, dass sich dort nichts bewegt." Dabei gebe es für diese Ausnahmen "nur vorgeschobene Argumente", sagte Bäumer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Es betrifft nicht die Religionsfreiheit, wenn die Kirchen als Lobbyisten tätig werden", betonte er. Die Kirchen hätten auch viele soziale Funktionen und träten dort als Lobbyisten auf. Bei Gewerkschaften werde immer mit der Tarifautonomie argumentiert. "Das ist wirklich an den Haaren herbeigezogen." Aber: "Da ist vor allem die SPD als verlängerter Arm der Gewerkschaften so was von stur."