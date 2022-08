Mit großer Leidenschaft gemeinsam Segel setzen für eine grüne Zukunft

SHENZHEN, China, 1. August 2022 /PRNewswire/ -- Um 21:00 Uhr Beijing-Zeit am 28. Juli (15:00 Zürcher Ortszeit) wurde der Global Depositary Receipt (GDR) von GEM offiziell an der SIX (Schweizer Börse) notiert. Nachdem die China Securities Regulatory Commission (CSRC) die „China-Europe Access"-Regeln überarbeitet und den Anwendungsbereich erweitert hatte, wurde GEM zu einem der ersten beiden an der Shenzhen Stock Exchange notierten Unternehmen, das zur Emission von sogenannten GDR-Projekten zugelassen wurde, und zum ersten chinesischen börsennotierten Unternehmen, das erfolgreich GDR-Projekte an der SIX emittierte.

GEM Global Depositary Receipts (GDR) erfolgreich an der Schweizer Börse (SIX) gelistet

Gemäß der Ankündigung von GEM hat das Unternehmen ein Book-run-Angebot von 31.002.500 GDRs an der SIX zu einem Preis von 12,28 USD pro GDR abgeschlossen und damit 381 Millionen USD eingenommen. GEM hat zunächst die Mehrzuteilungsrechte eines globalen Koordinators und Preisstabilisators in der ersten Charge von Schweizer GDR-Unternehmen ausgeübt. GEM hat die Ausgabe exklusiv und erfolgreich am oberen Ende des Ausgabebereichs abgeschlossen.

Investoren aus mehr als 50 Instituten weltweit haben das GDR-Angebot gezeichnet, und die Nachfrage war sehr groß; gezeichnet wurden 261 % des ausgegebenen Betrags. Von ausländischen Instituten wurden 52,5 % des Angebots gezeichnet. Das Ergebnis der Emission zeigt die Unterstützung und Anerkennung der globalen Investoren für die grüne Industrie von GEM. Das eingeworbene Kapital wird in das europäische Projekt von GEM zum Recycling von Leistungsbatterien und zur Herstellung von Materialien für neue Energien sowie in das indonesische Projekt zur Gewinnung von Nickel investiert. Das Projekt wird die Anforderungen der neuen EU-Batterieverordnung erfüllen und die Bedürfnisse der Entwicklung neuer Energien in Europa befriedigen und die schnelle Etablierung von GEM auf dem europäischen Markt für neue Energien sicherstellen. Im Ergebnis wird GEM die Macht der europäischen Kapitalmärkte nutzen, um diese grüne Industrie von China aus schnell in die Welt zu tragen.