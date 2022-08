JPMORGAN stuft Stabilus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Auto- und Industriezulieferer habe im dritten Geschäftsquartal durch Stärke auf breiter Front geglänzt, schrieb Analyst Akshat Kacker am Montag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht. Die optimistischeren Jahresziele lägen fünf Prozent über den Markterwartungen./ag/ajx



