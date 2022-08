Heike Schmitz ab 1. August 2022 Vorstandsmitglied der UmweltBank (FOTO)

Nürnberg (ots) - Heike Schmitz wurde mit Wirkung zum 1. August 2022 in den

Vorstand der UmweltBank berufen. Sie verantwortet unter anderem die Bereiche

Finanzen und Controlling sowie die Marktfolge im Kreditgeschäft. Bereits seit

Februar 2021 war Schmitz als Generalbevollmächtigte in der Bank tätig. "Ich

freue mich sehr, den weiteren Weg der Bank zusammen mit meinen Vorstandskollegen

Goran Basic und Jürgen Koppmann sowie allen Kolleginnen und Kollegen gestalten

zu dürfen", kommentiert Heike Schmitz ihre Bestellung als Vorständin.



Vor ihrem Start bei der UmweltBank leitete Heike Schmitz die Bereiche Finanzen,

Controlling und Investor Relations bei der Comdirect Bank. Insgesamt ist sie

seit über 30 Jahren in der Finanzbranche tätig und hatte in dieser Zeit diverse

Leitungsfunktionen inne. "Heike Schmitz ist eine herausragende Bankerin und

menschlich eine Bereicherung für unser Vorstandsteam", sagt Jürgen Koppmann,

Sprecher des Vorstands.