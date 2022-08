Unsicherheiten breit ausbalancieren

Angesichts der bleibend hohen Inflationsraten spüren wir alle den Kaufkraftverlust in immer mehr Bereichen. Das Sparen, Anlegen, Investieren und Spekulieren ist für die meisten Menschen zu einem Luxusproblem geworden. Völlig unbestritten, dass Vermögensaufbau und Altersvorsorge kontinuierlich über viele Jahre hinweg stattfinden müssen. Dennoch leben wir in Zeiten, in denen es vielfach eher um das Aufrechterhalten der Grundversorgung geht, statt um die Wahl zwischen konservativen Dividendentiteln oder künftigen Kursraketen.

Kein Wunder also, dass die meisten Volkswirte derzeit bei ihrer vorsichtigen Haltung gegenüber Aktien der Eurozone und Anleihen der Peripherieländer bleiben, da die EZB auf einem schmalen Grat wandelt. Die Euro-Banker müssen das schwierige Gleichgewicht zwischen einer Bekämpfung der Inflation und der Verhinderung einer Rezession finden. Da die Inflation bereits unangenehm hoch ist und in den kommenden Monaten noch weiter steigen dürfte, rechnen die Experten mehrheitlich damit, dass die EZB auf dem Weg zu neutralen Zinsen zügig handeln wird.