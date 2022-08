GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm will den französischen Konkurrenten Arkopharma übernehmen. "Durch die geplante Übernahme stärken wir unsere internationale Präsenz in West-Europa und erschließen uns erstmals den Zugang zum französischen Markt", sagte Dermapharm-Chef Hans-Georg Feldmeier laut einer Mitteilung vom Wochenende. Dermapham bietet dem Finanzinvestor Montagu Private Equity rund 450 Millionen Euro.

Die Aktie schwankte nach der Nachricht am Montag zunächst. Die im Kleinwertesegment SDax notierte Aktie gab zu Handelsbeginn um knapp 0,4 Prozent nach, bevor sie ins Plus drehte und um knapp 0,4 Prozent zulegte. Im vergangenen Monat war das Papier auf Erholungskurs, hat jedoch im laufenden Jahr gut 38 Prozent an Wert verloren.