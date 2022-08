ELLWANGEN (dpa-AFX) - Der Batteriehersteller Varta senkt seine Jahresziele wegen trüberer Konjunkturaussichten und hoher Rohstoff-, Energie- und Transportkosten. Kundenprojekte verzögerten sich, teilte das Unternehmen zudem am Samstag in Ellwangen mit. Die belastenden Faktoren wirkten sich auch schon in den vergangenen Monaten aus, wie aus den ebenfalls vorgelegten vorläufigen Zahlen zum ersten Halbjahr hervorgeht. Der Aktienkurs sackte am Montag ab.

Die im MDax -notierte Varta-Aktie fiel im frühen Handel am Montag um gut 10 Prozent auf 71,18 Euro. Erst Ende der vergangenen Woche hatte sie sich wieder ein wenig berappelt und die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend hinter sich gelassen. Mit dem neuen Kursrutsch fällt sie jedoch wieder in Richtung ihres Zwischentiefs von Mitte Mai und notiert damit auch auf dem Niveau aus dem Frühjahr 2020. Laut Händlern belastete nun auch, dass Großaktionär Michael Tojner einen beträchtlichen Anteil seiner Aktien zuletzt abgestoßen habe.