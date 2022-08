Zehnjahreshoch Fast ein Drittel der 15- bis 24-Jährigen lebte 2021 nicht mehr im Haushalt der Eltern

WIESBADEN (ots) -



- Frauen verließen das Elternhaus 2021 in der EU durchschnittlich zwei Jahre

früher als Männer

- Zahl junger Eltern in Deutschland binnen zehn Jahren um 39,8 % gesunken

- Zahl der 15- bis 24-Jährigen in einer Ehe oder Lebenspartnerschaft Ende 2021

auf dem tiefsten Stand seit 30 Jahren



Für viele junge Menschen gehört zum Erwachsenwerden früher oder später auch der

Auszug aus dem Elternhaus. Trotz steigender Mietpreise und der Corona-Pandemie,

die diesen Schritt in den vergangenen Jahren erschwerten, standen 2021 so viele

junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren sprichwörtlich auf eigenen Beinen wie

in den vergangenen zehn Jahren nicht. 2,6 Millionen der gut 8,3 Millionen jungen

Menschen und damit 31,2 % dieser Altersgruppe lebten im vergangenen Jahr nicht

mehr im Haushalt der Eltern. Zahl und Anteil sind in den vergangenen Jahren

gestiegen: 2011 waren es noch 2,4 Millionen Menschen oder 27,5 % in dieser

Altersgruppe, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) im Rahmen einer

Themenreihe zum Europäischen Jahr der Jugend mitteilt.