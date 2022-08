COLOMBO (dpa-AFX) - Dem bankrotten Inselstaat Sri Lanka steht nach Darstellung des neuen Präsidenten Ranil Wickremesinghe ein langer Weg bis zur wirtschaftlichen Stabilität bevor. "Ich denke, wir haben bereits den Tiefpunkt erreicht", sagte der 73-Jährige in einem am Montag gedruckten Interview mit dem "Wall Street Journal" in Colombo. "Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels." Es werde allerdings Monate dauern, bis sich die wirtschaftlichen Umstände für die Menschen merklich verbesserten, sagte der im Volk unbeliebte neue Präsident.

Sri Lanka fehlt es an Geld, um lebenswichtige Güter wie Treibstoff, Medikamente und Gas zum Kochen zu importieren. Die Preise für Lebensmittel sind rasant gestiegen, die Inflation liegt nach amtlichen Angaben inzwischen bei über 60 Prozent.