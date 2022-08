VSV/Kolba Ischgl 2020 - nächste Fehlentscheidung bahnt sich an

Wien (ots) - OLG Wien sieht Kausalität des Tiroler Behördenversagens für die

tausenden Infektionen von Ischgl-Urlaubern viel zu eng



In Sachen Ischgl hat das Oberlandesgericht Wien (OLG) wie berichtet der Berufung

eines vom Verbraucherschutzverein (VSV) unterstützten Klägers (eines deutschen

Urlaubers, der infolge seiner in Ischgl erlittenen Corona-Infektion schwer

erkrankt war) stattgegeben, das klagsabweisende Urteil des Landesgerichts für

Zivilrechtssachen Wien (LGZ) aufgehoben und das Verfahren zur neuerlichen

Verhandlung und Entscheidung an das Erstgericht zurückverwiesen. "Zurück zum

Start" also. Inzwischen sind rund 25 weitere Berufungsentscheidungen ergangen,

alle gleichlautend.



Für das OLG steht unverrückbar fest: Die Presseaussendung des Landes Tirol vom

5.3.2020, in der die These verbreitet wurde, isländische Gäste, die nach ihrem

Urlaub positiv auf Corona getestet wurden, hätten sich erst auf dem Rückflug

angesteckt, war eindeutig falsch. Mehr noch: die Meldung erfolgte wider besseres

Wissen, denn den Beamten der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Landes Tirol

war bereits bekannt, dass erste Infektionen schon in Ischgl stattgefunden

hatten. Das OLG beurteilt das Verhalten der Tiroler Beamten daher als

rechtswidrig und schuldhaft, ja sogar als "unvertretbar." Dafür hafte, so das

Berufungsgericht, der Bund.