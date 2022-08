FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere der Deutschen Telekom haben am Montag mit einem klaren Kursplus auf eine Analystenstudie reagiert. Am Vormittag notierte die T-Aktie 1,26 Prozent höher bei 18,74 Euro und gehörte damit zu den Spitzenreitern im Dax . Zuvor hatte die Investmentbank Kepler Cheuvreux die Anteilsscheine der Bonner mit "Buy" und einem Kursziel von 27 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen./edh/mis