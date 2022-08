Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter „DailyEdelmetall“ veröffentlichten Analyse bildete der Goldpreis (ISIN: XC0009655157) ein Kaufsignal aus. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Der Goldpreis war in den letzten Wochen in einer dreiteiligen Abwärtsbewegung bis an die Tiefs des großen Seitwärtsmarktes der letzten Jahre gefallen und dort allerdings Ende Juli auf Höhe von 1.680 USD nach oben abgeprallt. Mit dem Anstieg über den Widerstand bei 1.720 USD wurde in der vorletzten Woche ein erstes Longsignal gebildet und durch den Anstieg an die Hürde bei 1.755 USD in der letzten Woche bestätigt. Am Freitag konnte Gold sogar schon über diesen Kreuzwiderstand ausbrechen und damit ein Kaufsignal ausbilden.