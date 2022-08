Excubate Ventures investiert in Start-ups mit neuem Early-Stage-Fonds / Über den Fonds erhalten digitale Start-ups aller Branchen Risikokapital und Hands-on Support: Bewerbungen sind jetzt möglich (FOTO)

Köln (ots) - Excubate Ventures hat im zweiten Quartal 2022 seine Investments erhöht. Das Investment-Portfolio des Company Builders mit Standorten in Köln und München wird in den nächsten Monaten kräftig wachsen. Dabei nutzt Excubate Ventures sein breites Netzwerk in der Start-up-Szene und veranstaltet regelmäßig Pitch-Events, um potenzielle Investment Cases zu identifizieren. Start-ups, die sich in der Pre-Seed- oder Seed-Phase befinden, können sich ab sofort online mit ihrem Pitch Deck um ein Investment bewerben (https://invest.excubate.ventures/) .



Bis zu 100.000 Euro für Frühphasen-Start-ups