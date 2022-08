SüdLeasing und pro et con verkünden erfolgreichen Abschluss eines komplexen Migrationsprojektes von COBOL zu Java

Chemnitz und Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -



- SüdLeasing modernisiert mit agilen Methoden ein in die Jahre gekommenes

Legacy-System für Leasingverträge.

- pro et con realisiert die COBOL-Java-Migration unter Nutzung seiner

ausgereiften Konvertierungswerkzeuge. Der Projekterfolg bestätigt die

Tragfähigkeit des toolgestützten Migrationsansatzes.

- Eine kurze Projektdauer von 1,5 Jahren ermöglicht SüdLeasing eine effiziente

Wartung und Weiterentwicklung mit modernen Entwicklungsumgebungen und

Frameworks für die Zukunft.



Die pro et con GmbH, Technologieführer im Bereich der toolgestützten

Software-Migration, und die SüdLeasing GmbH, eine der führenden,

herstellerunabhängigen Leasinggesellschaften Deutschlands, geben den

erfolgreichen Abschluss eines komplexen und automatisierten Migrationsprojektes

von COBOL nach Java zur Systemmodernisierung bei SüdLeasing bekannt.