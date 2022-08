Ware für die Tonne? Wie Online-Händler ein rentables Geschäft aus Retouren machen (FOTO)

Konstantinos Vasiadis ist der Geschäftsführer der Elvinci.de

GmbH in Nürnberg. Durch den Ankauf von retournierter Ware unterstützt er

einerseits Händler und Hersteller dabei, hohe Kosten durch "tote Ware" im Lager

zu vermeiden. Andererseits bietet er Unternehmen durch sein großes

Online-Produktportfolio die Möglichkeit, Retourenware günstig für den

Wiederverkauf zu erwerben, um so hohe Margen zu erzielen. Dabei setzt der

Unternehmer vor allem auf automatisierte Prozesse, um allen Beteiligten

möglichst nachhaltige und effiziente Abläufe zu gewährleisten.



Rund 286 Millionen Retourenpakete aus dem deutschen Online-Handel reisen

jährlich durch die Bundesrepublik. Das hat nicht nur Nachteile für die Händler,

sondern auch für die Umwelt enorme Folgen. Eine Veranschaulichung: Etwa 40

Zentimeter beträgt die Durchschnittslänge eines üblichen Retourenpakets. Würde

man nun alle Pakete in einer Linie aneinanderreihen, ergäbe das eine Gesamtlänge

von 114.000 Kilometern - knapp das Dreifache des gesamten Erdumfangs.