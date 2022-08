BERLIN (dpa-AFX) - Das Schlager-Duo DJ Robin & Schürze hat mit seinem Skandal-Hit "Layla" vermutlich zu einer sehr guten Einschaltquote der Familiensendung "ZDF-Fernsehgarten" beigetragen: 2,25 Millionen (21,6 Prozent) schalteten am Sonntag ab 12.00 Uhr ein, damit war der "Fernsehgarten" das drittstärkste ZDF-Format des Tages.

Die Musiker präsentierten den umstrittenen Schlager in der Originalversion. An dem Mitgröl-Song über eine "Puffmutter", die "schöner, jünger, geiler" sei, scheiden sich wegen Sexismusvorwürfen die Geister. Während der Sommerhit 2022 auf mehreren Volksfesten bewusst nicht gespielt wurde, feierte das "Fernsehgarten"-Publikum bei der Open-Air-Show den Song und tanzte ausgelassen eine Polonaise. Die Ausgabe hatte das Partymotto "Mallorca vs. Oktoberfest" und versammelte eine Reihe erfolgreicher Stimmungsmusiker.