Die Aktie des Batterieherstellers Varta steht zu Beginn der neuen Handelswoche stark unter Druck. Aus charttechnischer Sicht kam dieser Rücksetzer zur Unzeit. Und es könnte mit Blick auf die aktuelle charttechnische Konstellation noch bitter werden, rückt nun doch eine eminent wichtige Unterstützungszone ins Blickfeld…

Bereits am Samstag (30.07.) veröffentlichte Varta die vorläufigen Ergebnisse für die ersten sechs Monate des Jahres. Die Erwartungen wurden verfehlt. Gleichzeitig wurden die Jahresziele für 2022 nach unten revidiert. Die Enttäuschung über die schwachen, vorläufigen Ergebnisse brach sich schließlich im heutigen Montagshandel (01.08.) Bahn.

Varta gab den Umsatz für das 1. Halbjahr 2022 mit 376,8 Mio. Euro an; nach 397,6 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2021. Das vorläufige bereinigte EBITDA wurde mit 68,9 Mio. Euro vermeldet; nach 112,3 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2021. Das Unternehmen passte infolgedessen seine Prognosen für das Gesamtjahr 2022 nach unten an. Varta erwartet nunmehr für 2022 einen Umsatz in einer Range von 880 Mio. Euro bis 920 Mio. Euro. Zuvor waren es 950 Mio. Euro bis 1 Mrd. Euro. Die Prognose in Bezug auf das EBITDA wurde auf 200 Mio. Euro bis 225 Mio. Euro aktualisiert; nach zuvor erwarteten 260 Mio. Euro bis 280 Mio. Euro. Varta hat die Veröffentlichung der endgültigen Zahlen für den 11.08. angekündigt.

Aus charttechnischer Sicht kam der Rücksetzer zur Unzeit, war die Aktie im Vorfeld der Veröffentlichung doch gerade drauf und dran, mit einem Ausbruch über die 80 Euro das Chartbild aufzuhellen. Stattdessen steht nun aktuell die Unterstützungszone um 73 Euro im Feuer. Bis zum bisherigen 52-Wochen-Tief bei knapp 68 Euro ist es auch nicht mehr allzu weit. Sollte dieses nachhaltig unterschritten werden, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.