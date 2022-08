Dass Ballard Power aus charttechnischer Sicht, wichtige und möglicherweise auch richtungsweisende Handelstage ins Haus stehen könnten, verdeutlich bereits ein flüchtiger Blick auf den unteren Chart.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Ballard Power vom 29.06. hieß es unter anderem „[…] Dieser Erholungsversuch ließ aber von Beginn an wichtige Attribute, wie Momentum und Durchschlagskraft, vermissen. Das Ziel hätte es sein müssen, den Widerstandsbereich 8,1 / 8,3 US-Dollar zu knacken, um das Thema Bodenbildung voranzutreiben. Doch bereits im Bereich von 7 US-Dollar verebbte das Ganze. Ballard Power nähert sich nun erneut dem Bereich 6,0 US-Dollar / 5,8 US-Dollar. Kurzum. Nun gilt es! Aus charttechnischer Sicht ist ein Verbleib der Aktie oberhalb von 5,8 US-Dollar eminent wichtig. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Zudem würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Auf der Oberseite gilt es weiterhin, Vorstöße über die 8,3 US-Dollar zu lancieren, um das Chartbild zu entspannen.“

In den letzten Handelstagen gelang es Ballard Power, das Handelsgeschehen in die dominante Widerstandszone 8,1 / 8,3 US-Dollar zu verlagern und diese hierbei gehörig unter Druck zu setzen. Trotz vielversprechender Ansätze verpasste es die Aktie jedoch bislang, Nägel mit Köpfen zu machen und einen erfolgreichen Ausbruch zu lancieren. In diesem Punkt muss Ballard Power unbedingt nachbessern.

Sollte der Ausbruch über die 8,3 US-Dollar gelingen, würde sich für die Aktie die Tür in Richtung 9,1 US-Dollar öffnen. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich von 6,0 US-Dollar / 5,8 US-Dollar.

Das kanadische Unternehmen hat die Veröffentlichung der aktuellen Quartalsergebnisse für den 10. August angekündigt. Möglicherweise gehen von diesem Termin weitere Impulse aus.