Intel veröffentlichte am vergangenen Donnerstag (28.07.) die Ergebnisse für das 2. Quartal 2022. Die (An)Spannung war im Vorfeld der Veröffentlichung groß, die Enttäuschung über die Zahlen dann ebenfalls.

Intel veröffentlichte „grottenschlechte“ Zahlen, um es einmal salopp zu formulieren. Gleichzeitig nahm das Unternehmen seine Jahresziele zurück. Der Markt bildete sich daraufhin eine eindeutige Meinung…

Schauen wir uns zunächst einige Eckdaten aus dem Quartalsbericht von Intel an. Der Konzern gab den Umsatz für den aktuellen Berichtszeitraum mit 15,3 Mrd. US-Dollar an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal ein Rückgang um 22 Prozent. Auch beim Ergebnis enttäuschte Intel. Intel wies für das 2. Quartal einen Nettoverlust in Höhe von -0,5 Mrd. US-Dollar aus; nach einem Nettogewinn in Höhe von +5,1 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Aufgrund der schwachen Geschäftsentwicklung reduzierte Intel die Umsatzerwartung für 2022 auf 65 bis 68 Mrd. US-Dollar.

Aus charttechnischer Sicht startete Intel im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung noch eine Erholung. Diese führte die Aktie ausgehend von der Unterstützung um 35,5 / 36,0 US-Dollar noch einmal bis auf über 40 US-Dollar. Doch bereits an diesem Vorstoß gab es etwas zu „mäkeln“, denn Intel verpasste es, die 42 US-Dollar zurückzuerobern. Mittlerweile spielt sich das Handelsgeschehen ohnehin eine Etage tiefer ab. Der Markt schickte Intel nach den enttäuschenden Quartalsergebnissen auf Talfahrt.

Somit steht derzeit erneut der Unterstützungsbereich um 35,5 US-Dollar im Fokus. Sollte Intel nun auch diesen noch aufgeben müssen, könnte es in den kommenden Tagen und Wochen noch einmal eng für die Aktie werden. Der Wochenschluss nahe der Marke von 36 US-Dollar lässt diesbezüglich bereits nicht viel Gutes erwarten.

Kurzum: Sollte es zum Bruch der 35,5 US-Dollar kommen, könnte sich der Rücksetzer bis auf 33 US-Dollar ausdehnen. Um das Chartbild zu entspannen, muss Intel über die 40 US-Dollar – idealerweise über die 42 US-Dollar. Mit Blick auf die aktuelle Gemengelage ist das allerdings ein weiter Weg…