ISTANBUL (dpa-AFX) - Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat wieder ein Schiff mit Getreide den Hafen von Odessa verlassen. Nachdem der Start für 7.30 Uhr MESZ angekündigt worden war, brach das Frachtschiff "Razoni" am Montagmorgen um 8.18 Uhr MESZ über das Schwarze Meer in Richtung Libanon auf. Es hat nach offiziellen Angaben rund 26 000 Tonnen Mais geladen.

Die unter der Flagge des westafrikanischen Landes Sierra Leone fahrende "Razoni" werde am Dienstag gegen 14.00 Uhr MESZ vor der Küste der Meerenge Bosporus in Istanbul erwartet, wo sie vor der Weiterfahrt inspiziert werde, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. "Nach dem Ankern wird die gemeinsame Delegation es kontrollieren", so Akar. Nach ukrainischen Angaben warten bereits 16 weitere Schiffe in den Häfen am Schwarzen Meer darauf, ablegen zu können.