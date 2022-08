Hoffnung auf positive Überraschungen

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche nach uneinheitlichem Verlauf weiter zugelegt. Nachdem zu Beginn der Handelswoche noch Sorgen in Bezug auf die weitere Gasversorgung und die Konjunktur zu Abschlägen geführt hatten, ging es in der zweiten Wochenhälfte aufwärts. Impulse hierfür liefert zum einen die US-Notenbank Fed. Diese hatte ihren Leitzins wie erwartet um 0,75 Prozentpunkte angehoben, allerdings gleichzeitig signalisiert, das Tempo ihrer geldpolitischen Straffung eventuell etwas zu senken. Zudem ließen Unternehmenszahlen und -ausblicke die Stimmung der Anleger steigen. Dies war vor allem am Freitag zu erleben, als die besser als erwartet ausgefallenen Quartalsberichte der US-Tech-Giganten Amazon und Apple nicht nur den jeweiligen Aktienkurs, sondern auch die Märkte insgesamt beflügelten. Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.