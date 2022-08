Wo Online-Banking sicher und komfortabel ist / Studie klopft digitale Angebote von 21 Banken auf Sicherheit und Kundenorientierung ab

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Acht von zehn Deutschen nutzen Online-Banking, zwei Dritteldavon per Smartphone. Bei der Wahl ihrer Hausbank spielen ein breites digitalesAngebot und eine benutzerfreundliche Banking-App für Verbraucher eine größereRolle als ein dichtes Filialnetz oder persönliche Beratung von Angesicht zuAngesicht. Doch Geldgeschäfte per Internet müssen gut abgesichert sein, denn siesind auch eine Zielscheibe für Cyber-Kriminelle und Betrüger, die per Phishing,Pharming und mit immer neuen Maschen ihre virtuellen Finger nach dem Geld derKunden ausstrecken. Welche Kreditinstitute beim Online- und Mobile Banking inpuncto Sicherheit und Kundenfreundlichkeit besonders hervorstechen, untersuchtdeshalb die Studie "Die sicherste Online-Bank 2022". Dafür hat das Institut fürManagement und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von Focus Money 21regionale, überregionale und Direkt-Banken unter die Lupe genommen. NeunInstitute verdienten sich dabei in der Gesamtbetrachtung die mit fünf Sternenhöchste Bewertung im Deutschlandtest. Angeführt wird diese Spitzengruppe von derCommerzbank , der Deutschen Bank und der Oldenburgischen Landesbank .Die Studie bewertet sowohl technische Sicherheitsaspekte des Online-Bankings undder Banking Apps, als auch begleitende Sicherheits-Serviceleistungen und dieKundenorientierung der verschiedenen Angebote. In Kooperation mit derUnternehmensberatung Sopra Steria befragte das IMWF die untersuchtenKreditinstitute systematisch nach Schlüsselelementen wie den eingesetztenVerfahren für Authentifizierung, TAN-Generation und Verschlüsselung,Anforderungen an Passwörter und PIN, sowie auch Support-Leistungen, zeitnaheKundeninformationen über aktuelle Betrugsmaschen und Phishing-Versuche,Haftungsübernahme in Schadensfällen, Funktionsumfang und Kosten. Hinter demSpitzentrio sichern sich die Comdirekt und die PSD Banken hier mit ihrerLeistung die folgenden Plätze in den Top 5.Betrachtet man die Teilergebnisse für Online- und Mobile Banking separat, zeigtsich, dass die Top-Institute unterschiedliche Stärken aufweisen. Bei derBewertung der Banking-Apps kann sich die Oldenburgische Landesbank noch vor derCommerz- und Deutschen Bank an der Spitze positionieren, während die Comdirectvon der Norisbank aus der Top 5 gedrängt wird."Vier von zehn Bankkunden verzichten inzwischen schon komplett aufFilial-Besuche und erledigen alle ihre Bankgeschäfte nur noch über das Internet.Tendenz: stark steigend", so Jörg Forthmann, Geschäftsführender Gesellschafterdes IMWF. "Deswegen sind Angebote im Bereich Online- und Mobile Banking mitLeistung und Sicherheit auf höchstem Anspruchsniveau für Banken unverzichtbar,