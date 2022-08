Bien-Zenker ist Förderer des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2022 / Mit seiner Nachhaltigkeits-Challenge fordert Bien-Zenker die Teilnehmer des Online-Hackathon des Deutschen Nachhaltigkeitspreises (FOTO)

Schlüchtern (ots) - Bien-Zenker, einer der größten Fertighaushersteller Europasmit Sitz in Schlüchtern ( http://www.bien-zenker.de ), unterstützt den#Transformathon, den zweiten Online-Hackathon des DeutschenNachhaltigkeitspreises 2022. Eigens dafür formuliert Bien-Zenker eine Challengeaus dem Bereich Nachhaltigkeit, der sich am 7. und 8. September eins der Teamsaus Auszubildenden, Studenten und Young Professionals stellt. Gesucht: mutige,innovative oder sogar disruptive Ansätze zur Bewältigung einer für die Branchetypischen Nachhaltigkeits-Herausforderung. "Jeder der jungen Teilnehmer bringtseine eigene, frische Sicht auf unsere Challenge mit und das Format fördertunkonventionelle Ansätze", freut sich Friedemann Born, GeschäftsbereichsleiterVertrieb bei Bien-Zenker. "Deshalb haben wir uns als Bien-Zenker dazuentschlossen, den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 zu fördern, und hoffennatürlich, einen innovativen und vielversprechenden Lösungsansatz mitzunehmen,den wir dann auch in die Praxis umsetzen können."Beim zweiten #Transformathon des Deutschen Nachhaltigkeitspreises stellen sichdie Teilnehmer realen Challenges führender Unternehmen, um gemeinsam Antwortenauf die wichtigsten Fragen der Zukunft finden. Der Hackathon findet virtuell aufeiner Kollaborationsplattform statt. Die Teams bestehen aus jungen Menschen mitLeidenschaft für neue Ideen rund um das Thema Nachhaltigkeit ausunterschiedlichen Fachrichtungen und mit unterschiedlichen Hintergründen, wie esder Deutsche Nachhaltigkeitspreis in seiner Ausschreibung formuliert. Sieerhalten Unterstützung von Coaches und Experten. Am Ende wählt eine Jury diebesten Ideen und damit die Finalisten aus. Beim 15. Deutschen Nachhaltigkeitstagam 1. und 2. Dezember in Düsseldorf wählt das Publikum aus diesen Finalisten dasSiegerteam.Über Bien-ZenkerDie Bien-Zenker GmbH zählt zu den größten Fertighausherstellern in Europa. DasUnternehmen kann mit rund 80.000 gebauten Häusern und einer über 115-jährigenUnternehmensgeschichte auf eine breite Erfahrung im Holzfertighausbauzurückgreifen. Das mittelständische Hausbauunternehmen beschäftigt über 700Mitarbeiter. Mit der Beteiligung am Global Compact der Vereinten Nationenunterstreicht Bien-Zenker seit Ende 2021 sein Engagement für Mensch und Umwelt.Bien-Zenker ist mit eigenen Vertriebsstützpunkten in ganz Deutschland vertreten.Die Häuser von Bien-Zenker bieten eine technisch größtmögliche Energieeffizienz.Die individuell gestaltbaren Häuser werden in unterschiedlichen Baustilengefertigt, die auf die mittleren bis gehobenen Preisklassen ausgerichtet sind.Alle Häuser der Marke werden im eigenen Hausbauwerk im hessischen Schlüchterngefertigt. Sie unterliegen den hohen Qualitätsanforderungen derQualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau. Bien-Zenker zählt darüber hinaus zuden innovativsten Unternehmen der Branche. Als erster Fertighausanbieter hatBien-Zenker eine App entwickelt, mit der Bauherren den Status ihres Bauprojekts,die Bauunterlagen und den direkten Draht zu ihrem Hausbauteam immer in derTasche haben.http://www.bien-zenker.de/go/apphttp://www.bien-zenker.dePressekontakt:Bien-Zenker GmbH, Sven Keller, +49 6661 98-236, mailto:presse@bien-zenker.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/15185/5286074OTS: Bien-Zenker GmbHISIN: DE0005228100