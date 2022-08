5,3 Milliarden Euro aus! Je Aktie wurden satte 5 Euro ausgeschüttet. Beim aktuellen Kurs, 55,91 Euro, macht das eine Rendite von 8,9%. Das KGV (2022) spottbillige 4,9. Während Ökonomen Deutschland bereits in einer Rezession wähnen, legt Mercedes weiter zu. Im zweiten Quartal kletterte der Umsatz um 8% auf 36 Milliarden, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um 8% auf 4,9 Milliarden. Die Stuttgarter reichen die gestiegenen Preise für Rohstoffe und Vorprodukte kurzerhand an die Kundschaft weiter. Die Nachfrage nach einem Mercedes ist nach wie vor groß und trifft auf ein knappes Angebot. Rabatte waren früher! Vorstandschef Ola Källenius freut sich über seine „Luxusstrategie“! Man möchte möglichst viele Nobelkarossen bei seinen Kunden unterbringen. Man konzentriert sich angesichts des Materialmangels und der gestörten Lieferketten auf teure Modelle und erreicht damit einen Produktmix, der trotz eines geringeren Absatzes unter dem Strich steigende Gewinne verspricht. Die Autoschmiede möchte im Gesamtjahr eine Umsatzrendite von 12 bis 14% erreichen. Für einen Autohersteller ist das eine ordentliche Marge. Was den Unternehmenslenker auch optimistisch stimmt, ist der hohe Auftragsbestand. Kunden müssen ein Jahr und mehr auf ihr Fahrzeug warten. Auch das Geschäft in Schlüsselmärkten wie China oder den USA läuft gut. Die zweite Jahreshälfte soll in etwa so gut wie die erste ausfallen. Allerdings dürften die Materialkosten noch weiter steigen, die Ausgaben für Forschung & Entwicklung zulegen. Aber die Schwaben wollen noch ein bißchen weiter an der Preisschraube drehen, um keine Marge zu verlieren. Insgesamt stellt der Vorstand für 2022 einen Umsatz „deutlich über“ dem Vorjahr (bislang: leicht über) in Aussicht. Das Ebit soll leicht höher landen (bislang: stabil). Die Gaskrise macht den Stuttgartern keine großen Sorgen. Man arbeitet an einem Plan, mit dem der Gasverbrauch um etwa die Hälfte gesenkt werden kann. „Wir arbeiten an unserer Resilienz“, mein CEO Källenius. Mercedes verschiebt das Produktportfolio in Richtung Luxus. Das zweite Quartal brachte der Nobelmarke Maybach einen Rekord. Bei den Einsteigerklassen A und B sind die Tage indes möglicherweise gezählt. Fazit: Luxus geht immer! Das Forcieren der oberen Segmente verspricht schöne Zuwächse und steigende Margen. Vor dem Hintergrund der üppigen Dividenden ist die Aktie für längerfristig orientierte Anleger ein attraktives Investment.