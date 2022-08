Unternehmen sehen hohes Beschäftigungspotenzial bei Geflüchteten (FOTO)

Eschborn (ots) - Größtes Hemmnis für die Beschäftigung von ukrainischen

Geflüchteten sehen Unternehmen nach einer aktuellen Randstad-Studie in der

häufig vorhandenen Sprachbarriere. Das berufliche Potenzial der Geflüchteten

wird dabei aber grundsätzlich positiv eingeschätzt.



Welche Chancen haben ukrainische Geflüchtete auf dem deutschen Arbeitsmarkt?

Einen detaillierten Einblick in die Einschätzung von Unternehmen zu dieser Frage

bietet die aktuelle Personalleiterbefragung, die Randstad mit dem ifo-Institut

im 2. Quartal 2022 durchgeführt hat. Demnach haben 4 von 10 Unternehmen keine

Bedenken, Geflüchtete aus der Ukraine einzustellen, und sehen grundsätzlich ein

hohes Beschäftigungspotenzial.





Beschäftigungspotenzial hoch, aber Hürden bei der Einstellung55% der befragten Unternehmen, vor allem in der Dienstleistung, rechnen aber mitProblemen bei der Einstellung von ukrainischen Geflüchteten. Von denen wurdenzuletzt mehr als 900.000 im Ausländerzentralregister in Deutschland erfasst(Juli 2022). Die Mehrheit sind Frauen und Kinder. Laut des Instituts fürArbeitsmarkt- und Berufsforschung verfügen 50% der Ukraine-Geflüchteten inDeutschland über einen Hochschulabschluss.Wenn es um die Beschäftigungsfähigkeit der Ukraine-Geflüchteten geht, habenqualifizierte Fachkräfte die besten Chancen. 40% der befragten Personaler sehenbei dieser Gruppe ein mittleres bis hohes Potenzial. Ein geringes Potenzialbescheinigen ihnen 35%. Die Chancen von ungelernten Hilfskräften stufeninsgesamt 30% zwischen mittel und hoch ein, bei Auszubildenden 27%."Wir bei Randstad haben seit Beginn der Flüchtlingswelle 2015 gute Erfahrungenmit der Integration von Arbeitskräften in den deutschen Arbeitsmarkt gemacht",berichtet Dr. Christoph Kahlenberg, Leiter der Randstad Akademie. "Gerade dieZeitarbeit hat vielen Geflüchteten, etwa aus Syrien, den Einstieg in eineberufliche Tätigkeit ermöglicht", so der Randstad Experte."Das gilt auch für Geflüchtete aus der Ukraine. Deren Qualifikationsniveau isttendenziell höher als das von Geflüchteten aus anderen Ländern, allerdingsstellt sich wie in vielen anderen Fällen auch die Frage, inwieweit derBerufsabschluss in Deutschland anerkannt wird. Deshalb sind die meistenukrainischen Geflüchteten, sofern sie bereits eine Arbeit gefunden haben,fachfremd beziehungsweise unter ihrem ursprünglichen Qualifikationsniveaubeschäftigt."Sprachbarriere größtes ProblemLaut 79,9% der Unternehmen scheitert die erfolgreiche Einarbeitung vor allem anfehlenden Sprachkenntnissen. Lediglich 3,7% der befragten Unternehmen haben