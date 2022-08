Cameco legte in der abgelaufenen Handelswoche (genauer gesagt am 27.07.) die Ergebnisse für das 2. Quartal vor. Die Reaktion des Marktes fiel positiv aus. Die Aktie des kanadischen Uranproduzenten legte daraufhin deutlich zu. Doch nun gilt es, stellt sich dem Kurs doch ein weiterer Widerstand in den Weg.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Cameco hieß es am 27.06. unter anderem „[…] Um das Thema Doppelboden / Bodenbildung allgemein voranzutreiben, muss es Cameco in einem ersten Schritt gelingen, die 30 CAD zurückzuerobern. Sollte dieses Unterfangen gelingen, stünde einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung 35 CAD nicht mehr viel im Wege. Um den potentiellen Doppelboden zu vervollständigen, muss Cameco schließlich die 35 CAD knacken. Das, was aus charttechnischer Sicht tunlichst nicht passieren sollte, ist ein Unterschreiten der Zone 26,5 / 25,0 CAD. Sollte es hierzu kommen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Aus charttechnischer Sicht war es eminent wichtig, dass Cameco den Widerstandsbereich um 30+ CAD zurückerobern konnte. In diesem Kursbereich verliefen diverse Horizontalwiderstände. Das ganze Cluster wurde zudem von der 200-Tage-Linie verstärkt. Kurzum. Der Ausbruch könnte sich als wichtige Weichenstellung herausstellen.

Allerdings gilt es nun, nachzusetzen. Der nächste wichtige Widerstandsbereich um 35 CAD wartet bereits. Ein erfolgreicher Vorstoß würde der Aktie die Tür in Richtung 52-Wochen-Hoch (Kursbereich 40+ CAD) öffnen. Um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer im besten Fall auf 30 CAD begrenzt bleiben.

Schauen wir noch auf einige Eckdaten aus dem aktuellen Quartalsbericht der Kanadier. Cameco konnte den Umsatz im aktuellen Berichtszeitraum im Vergleich zum 2. Quartal 2021 um 55 Prozent auf 558 Mio. CAD steigern. Cameco gab den Nettogewinn für das 2. Quartal 2022 mit 84 Mio. CAD an; nach einem Nettoverlust in Höhe von -37 Mio. CAD im 2. Quartal 2021.