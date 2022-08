Mit den aktuellen Q2-Zahlen hat der US-Konzern Chevron für eine positive Überraschung gesorgt. Das schlug sich auch im Handelsgeschehen am Freitag (29.07.) nieder. Die Aktie legte kräftig zu.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Chevron vom 30.06. hieß es unter anderem noch „[…] Chevron verpasste es, durch ein schnelles Comeback oberhalb von 155 US-Dollar die Lage zu entspannen. Stattdessen entwickelte sich weiteres Abwärtsmomentum in Richtung der bereits zuletzt skizzierten 140 US-Dollar. Zum Test der Marke von 130 US-Dollar kam es nicht; noch nicht möchte man meinen. Der aktuell zu beobachtende Versuch der Bodenbildung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lage der Aktie nach wie vor fragil wirkt. Kurzum. Chevron durchläuft aktuell eine schwierige Phase. Die Bemühungen, einen tragfähigen Boden nach dem markanten Rücksetzer auszubilden, sind nicht zu übersehen. Um das Szenario einer Bodenbildung voranzutreiben, muss Chevron deutlich über die 155 US-Dollar laufen. Bei einem Rücksetzer unter die 140 US-Dollar würden die 130 US-Dollar in den Fokus rücken.“.



Die starken Quartalsergebnisse beflügelten den Aktienkurs. Das Chartbild von Chevron hellte sich durch die kleine Zwischenrally vom Freitag deutlich auf. Schauen wir uns einige Eckdaten aus dem Zahlenwerk an.

Chevron konnte den Umsatz im 2. Quartal 2022 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal um satte 82 Prozent auf 68,76 Mrd. US-Dollar steigern. Das schlug auch auf die Ergebnisseite durch. Chevron gab den Nettogewinn im Juni-Quartal mit 11,62 Mrd. US-Dollar an; nach 3,08 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2021.

Die Reaktion des Marktes fiel ausgesprochen positiv aus. Die Chevron-Aktie legte deutlich zu und konnte mit ihrem Zwischensprint auch die eminent wichtige Widerstandszone um 155 US-Dollar überwinden. Damit haben sich auf der Oberseite neue potentielle Bewegungsziele aktiviert. Sollte es Chevron nun gelingen, das Momentum aufrechtzuerhalten, könnte sich der Vorstoß noch bis in den Bereich von 174,5 US-Dollar oder gar 180+ US-Dollar ausdehnen. Etwaige Rücksetzer bleiben idealerweise auf 155 US-Dollar begrenzt. Bei einem Bruch der 152 US-Dollar wäre hingegen Obacht geboten.